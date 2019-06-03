"انتصار" تفكر خارج الصندوق لمساعدة الفتيات على الزواج: "20 جنيه تعمل كتير"

حاولت التفكير خارج الصندوق بمبادرة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تشجع فيها على التبرع لمساعدة الفتيات في مصروفات الأجهزة المنزلية وغيرها من أشكال المساعدة التي تسعى إليها لتقديم العون لغير القادرين.

بدأت انتصار عبد العزيز محمود، 34 عامًا، من محافظة الوادي الجديد، بإنشاء صفحة بعنوان "أنا وابن عمي بنساعد الغريب لأهالي الوادي الجديد"، لمساعدة الفتيات غير القادرات على استكمال مصروفات الزواج.

"فكرة بسيطة قدرنا نوفر بيها أجهزة كهربائية لبنات محتاجة اتفقت مع محل أجهزة كهربائية عن طريق فتح صندوق للتبرع داخل المحل لمتعسري الزواج بيتم تسجيل مبالغ المساعدة وفي آخر الشهر بنحسب التبرعات نشوف المبلغ ممكن يجيب إيه من جهاز العروسة".

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن": "البنت بتبعت محتاجة إيه على الجروب وبنعمل بحث حالة عنها عن طريق الذهاب لمكان السكن وسؤال الأقارب والجيران لمعرفة ظروف الفتاة"، كثرة شكاوى الفتيات عبر الصفحة بعدم قدرتهن على استكمال مصروفات الجهاز ساعدتها على التفكير بهذه الطريقة كما ذكرت.

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20 جنيها كان هو المبلغ الذى حددته ليكون أقل مبلغ للتبرع: "20 جنيه مش مبلغ لناس كتير بس هيفرق في جهاز بنات كتير".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تفكر فيها "انتصار" وصديقاتها في مساعدة الغير: "عملنا معرض مصغر للأطفال الأيتام لتوفير ملابس لهم، ووفرنا علاج للسكر".

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