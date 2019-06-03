يعتبر البوريك من الأكلات المفضلة واللذيذة لدى الكثيرين، ويقدم في أغلب الأحيان على وجبة الإفطار، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فهي من الأكلات الاقتصادية والسهلة التي يمكن إعدادها بكل يسر، واستخدامها كعشاء خفيف للأطفال. يًقدم هُن طريقة عمل البوريك في الخطوات التالية. المكونات كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. رشة ملح. ملعقتين من السكر. ملعقتين كبيرتين من الخميرة. 4 ملاعق كبيرة من الزيت. جبنة كريمة للحشو. بيضة. طريقة التحضير - ضيفي الملح والزيت إلى الدقيق المنخول، في كوب به ماء دافئ، ثم ضعي السكر والخميرة وقلبيه جيداً وضيفيها على الدقيق لتسريع عمليه التخمر. - اعجني جيداً حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة. - غلفي العجينة بطبقة من الزيت لتضمني عدم تكون قشرة على العجين أثناء عملية التخمر. Advertisements - قومي بتدفئة الفرن وضعي العجينة تتخمر، واتركيها حتى يتضاعف حجمها. - بعد تخمر العجينة قومي بفردها وتقطيعها إلى دوائر مناسبة الحجم. - قومي بحشو دوائر العجين بالجبن الكريمي، ثم رصي العجين المحشو بالجبن في صينية مدهونة بالزيت. - ادهني وجه البوريك بالبيض المخفوق، المضاف إليه رشة قهوة سريعة الذوبان للتغلب على الرائحة الكريهة للبيض. - رشي سمسم على وجه البوريك وادخليها الفرن لمدة نص ساعة حسب حرارة فرنك، على درجة حرارة متوسطة. - اخرجيها من الفرن عندما تكتسب لون جميل، واستمتعي بالطعم المميز. ​

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