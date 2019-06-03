حرصت الإعلامية مي حلمي على تهنئة الفنانة شيرين، عقب إعلان نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف الصادر ضدها.
ونشرت "حلمي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة، مُعلقة: "مبروك شيرين رجوعك لينا بحبك بحبك، دايما ناجحة ودايما صوتك ناجح في كل حتة في العالم".
وكانت نقابة المهن الموسيقية أخطرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بحفظ التحقيق معها ورفع الأيقاف، الذي جرى عليها بعد إساءتها لمصر في حفلها الغنائي بدولة البحرين.
وتضمن نص القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو 2019 قرر رفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وتم توجيه القرار إلى المطربة شيرين عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي لـ شيرين عبدالوهاب عقب قرار نقابة الموسيقيين: "مبروك رجوعك لينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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