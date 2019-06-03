بالفيديو| أول تعليق من أنغام على إصابتها بوعكة صحية.. وزوجها "نو كومنت"

حاولت الفنانة أنغام طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية أدت لدخولها المستشفى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أنغام بإطلالة "كاجوال" فاتحة اللون، ومكياج هادئ، خلال دندنتها أغنية خليجية من ألبومها "راح تذكرني"، ضمن "بروفة" لها، معلقة: "شكرا لكل اللي سألوا عليا، أنا بخير.. وعكة بسيطة، وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، مرفقة هاشتاجين: "العيد مع أنغام"، و"أنغام في الكويت".

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وخلال 5 دقائق، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد عشرات تسجيلات الإعجاب والتعليقات المتمنية لها دوام الصحة، دون أن يعلق زوجها على ما كتبته.

وتعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات، صباح اليوم، وشاركت جمهورها صورة لها داخل المستشفى عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام"، صباح اليوم، معلقة: "الحمد لله"، وتوالت التعليقات من الجمهور متمنين لها الشفاء.

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