قبل العيد| كيف تختارين المايوه المناسب لشكل جسمك؟

تستعد العديد من الفتيات للذهاب لشواطيء البحار، عقب شهر رمضان المُبارك، وتقع بعضهن في حيرة اختيار المايوه المناسب، ويبحثن عن قطعة تبرز أنوثتهن، وتتوافق مع أشكال أجسامهن.

ويرصد "هُن" كيفية اختيارالمايوه المناسب لشكل جسمك، بحسب ما ذكر موقع mirror

قطعة واحدة بدون حمالات:

يلائم هذا الموديل، الفتيات ذات الخصر المنحوت، صاحبات طول القامة، واللاتي يتناسب طولهن مع عرضهن، فضلًا عن أكتافهن العريضة.

قطعة واحدة ذات فتحة صدر:

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يناسب هذا المايوه الفتيات النحيفات، صاحبات الصدر متوسط الحجم، والخصر المنحوت.

بكيني بحمالات:

يعد مثالي لجميع الأحجام، خاصة صاحبات القامات المتوسطة، والأوزان المتناسقة.

بكيني بحمالات:

يلائم هذا النوع الفتيات النحيفات، صاحبات الأكتاف العريضة، ويتناسب عادًة مع الأطوال المختلفة.

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