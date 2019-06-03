صيحة "الشراشيب" موضة التنانير لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تزين الأهداب التنانير في صيف 2019؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Mango وZara و H&M وJacquemus وMassimo Dutti وStella McCartney وBalmain و Oscar De La Renta. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن التنورة ذات الأهداب تتمتع بمظهر بوهيمي جريء يعكس ثقة المرأة بنفسها وتفرد أسلوبها. وأضافت كايزر أن الأهداب تزين هذا الموسم كل أشكال التنانير سواء الموديلات الطويلة أو القصيرة أو الضيقة أو الواسعة، مشيرة إلى أنها تبدو جذابة بصفة خاصة مع الموديلات ذات القصّة غير المتماثلة وكذلك مع الموديلات ذات القصّة الملفوفة.

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