طريقة عمل الأرانب على طريقة الشيف هالة فهمي

الأرانب من اللحوم التي لها قيمة غذائيه عالية، يفضل البعض تناولها لمذاقها اللذيذ، وسهولة مضغها، وتحرص ربات البيوت على تقديمها نظرا لكونها خالية من الدهون.

وفيما يلي خطوات إعداد شوربة الأرانب، على طريقة الشيف هالة فهمي، مقدمة برنامج "سفرة وطبلية"، على قناة "صدى البلد".

المقادير

*ارنب منظف

*بصلة مقطعة

*ملح وفلفل

*حبهان

*ورق لورا

*مستكة

*سمن

*مرقة دجاج

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*ماء

طريقة التحضير

- يغلى الماء فى إناء على النار، ثم يضاف إليه البصل والجزر وورق اللوري، ومرقة الدجاج والأرنب ويترك حتى النضج.

- يترك الأرنب لكي يبرد بعد السلق، ثم تغمس كل قطعة في البيض وتغطى بالبقسماط ثم تحمر.

- تقدم في سرفيس مع البطاطس البورية.

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