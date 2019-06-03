عقب انتقاد زوجة صلاح بسبب "البنطلون".. استشاري نفسي: "غيرة بنات"

أصبحت ماجي الصادق، زوجة الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، والمنتخب الوطني، محط أنظار العديد، خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"وراء كل رجل عظيم امرأة"، هكذا يصفونها رواد "السوشيال ميديا" فور ظهورها مع الأخير بلحظات تكريمه، أو حصده للجوائز، وعلى الجانب الآخر يركز البعض على إطلالاتها، التي دومًا ما تثير لجدل حولها.

فقديما تعرضت زوجة اللاعب لانتقادات لاذعة بسبب ملابسها الفضفاضة، وحجابها، التي اعتبرها البعض غير ملائمة للبيئة الأوروبية، ومؤخرًا وخاصة في يوم حصول صلاح على الحذاء الذهبي، للعام التالي على التوالي، عادت الانتقادات مُجددًا لزوجة اللاعب، بسبب إطلالتها أيضًا.

فعبر البعض عن غضبهم من ملابسها التي وصفها البعض بـ"الضيقة" وإنها أصبحت لا تتوافق مع حجابها، الأمر الذي زاد بشكل كبير أمس، فور ظهور "ماجي" مع الفرعون المصري خلال احتفاله بدوري الأبطال.

"بنطلون جينز وقميص رمادي وحجاب بسيط".. بتلك الملابس أطلت زوجها "الفرعون المصري"، تعانقه أمام الجميع احتفالًا به، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد، في حين بات البعض ينتقد الإطلالة، وملابسها مرة أخرى، واصفين إياها بـ"القصيرة"، حتى باتت إطلالة زوجة اللاعب محل انتقاد دومًا، في كل الأحوال.

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ومن جانبه علق جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على ما يحدث على مجتمعات "السوشيال ميديا" ضد زوجة صلاح، قائلًا: "مجتمعات وهمية عاوزين ينتقدوا ويدعوا المثالية أو الحرية"، متابعًا: "مش كل اللي بينتقدوا دول بيطبقوا كلامهم في الواقع، لكنهم معترضين من باب الاعتراض والظهور وخلاص".

وعن انتقاد الفتيات لإطلالة "ماجي"، أضاف "فرويز" خلال حديثه لـ"هن": "دي غيرة بنات، كان نفسهم يبقوا زيها، ومعرفوش فعمالين ينتقدوها في كل ظهور ليها".

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