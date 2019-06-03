دراسة: الشاي المغلي يسبب سرطان المريء.. "اشربوه بارد أحسن"

يعد تناول كوب الشاي الساخن، واحدا من اهتمامات العديد من الأشخاص، الذين يبدأون يومهم عادة بكوب من الشاي، أو يتناولونه عقب الطعام مباشرة.

ومؤخرًا حذرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان، من تناول الشاي المغلي، موضحة الأشخاص الذين يشربون الشاي المغلي بحرارة تزيد عن 60 درجة بمعدل كوبين كبيرين، هم الأكثر عُرضة للإصابة بسرطان المريء بنسبة 90% .

وبحسب ما ذكرته "C.N.N"، فإن الدراسة شملت أكثر من 50 ألف شخص من قاطني مقاطعة في شمال شرق إيران.

ومن جانبه قال مؤلف الدراسة الرئيسي في جمعية السرطان الأمريكية فرهاد إسلامي إن "الكثير من الناس يستمتعون بشرب الشاي، أو القهوة، أو المشروبات الساخنة الأخرى، إلا أن الأمر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، لذا يفضل تناول تلك المشروبات باردة".

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ويعد سرطان المريء من الأمراض القاتلة، حيث يتسبب في وفاة حوالي 400 ألف شخص سنوياً، وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

وعلى الجانب الأخر، أكد ستيفن إيفانس، أستاذ علم الوبائيات في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن المشكلة تكمُن في الحرارة، وليس نوع المشروبات.

كما أكد جيمس دويدج، كبير الباحثين في كلية لندن الجامعية، إن المشروبات الساخنة إحدى العوامل الخطرة الأساسية المسببة لسرطان المريء، مؤكدًا إن الحرارة العالية عادًة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فحروق الشمس تؤدي إلى سرطان الجلد، والتدخين يسبب سرطان الرئة.

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