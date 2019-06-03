الامارات | بالصور.. العيد.. والتأهب للفرح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معمول وحلوى فلسطينية.. وصبي تايلاندي يقيس ملابس جديدة.. وإندونيسيون عائدون إلى مسقط رأسهم للفرح وسط الأهل.. وأنامل باكستانية تطرّز ثوباً زاهياً.. وغيرها من مشاهد الاستعداد للعيد، والفرح بالمناسبة التي ينتظرها الكبار قبل الصغار، آملين بـ«عيدية» ما. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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