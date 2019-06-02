بـ6 صور.. رولا خارسا تحتفل بتخرج نجلتها بإطلالة "محتشمة"

شاركت الإعلامية رولا خارسا متابعيها، بـ6 صور من حضورها حفل تخرج نجلتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رولا" بأزياء محتشمة، مطلة بفستان رمادي اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، ومزين بحزام متوسط الحجم، بجوار نجلتها التي ارتدت "روب" أسود وفستانا أبيض منقوشا، وقبعة قاتمة اللون معلقة:"ادعوا لها ربنا يوفقها ويسعدها".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على العديد من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، والمهئئة لها على تخرج ابنتها.

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يشار إلى أنه في سبتمبر 2018، عقد قران الإعلامية الكبيرة رولا خرسا، على حسن خليفة، الذي يعمل مدير بإحدى شركات السيارات، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء، وأقيم في مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر، وارتدت "رولا" فستان الزفاف الأبيض، مفتوحا على طريقة "V" بإطلالة رقيقة ولم تضع طرحة الفرح بل اكتفت بـ"pandana" من اللون الأبيض.

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