بالصور| فيفي عبده توجه رسالة لـ محمد صلاح: "ربنا يخلي لك أم مكة"

وجَّهت الفنانة فيفي عبده، رسالة إلى نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب تتويجه مع فريقه بدوري أبطال أوروبا 2019، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "فيفي": "مبروك مو صلاح فخر العرب من نجاح لنجاح دايماً إن شاء الله، وربنا يحفظك يا أبو مكة ويخلي لك أم مكة ومكة، ويحفظكم من عيون الناس قولوا آمين يا رب العالمين"، مرفقة صورة تجمع "الفرعون المصري" بزوجته ماجي محمد ونجلته الوحيدة مكة.

وخلال 120 دقيقة، لاقى المنشور تفاعلا واسعا بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد على ما يزيد عن 18 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "سيبي الواد في حاله"، و"عايزين فيديو رقص احتفالا بالفوز"، و"ربنا يحفظله مراته من عيون الناس وانتقاداتها".

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ونجح الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الـ 26 عامًا، في دخول التاريخ من أوسع أبوابه كونه أصبح أول لاعب مصري، وثاني لاعب عربي ينجح في التسجيل بنهائي دوري أبطال أوروبا - ولكنه ليس اللاعب الأفريقي الأول أو الوحيد الذي يسجل في نهائي الأبطال، إذ سبقه العديد من النجوم الأفارقة - بعد المهاجم الجزائري رابح ماجر أول عربي يظهر في نهائي دوري الأبطال، وأول لاعب أفريقي يسجل هدفًا في المباراة النهائية، حيث سجل في الدقيقة 77 هدف تعادل فريقه البرتغالي بورتو مع بايرن ميونيخ الألماني في نهائي نسخة 1987.

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