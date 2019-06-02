صوفيا تطلب الخلع بعد 3 سنوات حب وزواج: "مش راضي يصرف على بنته"

بعد خمسة أعوام من الزواج، لم تجد "صوفيا"، 26 عامًا، مفرا من إهدار زوجها لمالها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 1810 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

حب عمرها جمعهما لسنوات طويلة، روت صوفيا لـ"هُن" تفاصيلها: "جمعتنا قصة حب طويلة لـ3 سنوات، وبعدها تقدم محمد، 34 عامًا، إلى خطبتي، وبعدها بـ6 أشهر تم التحضير لدخولنا في حياة جديدة كنت أنتظرها مع حب عمرى وأقمنا حفل الزفاف.

وأكملت: زوجي كان خريج لغات وترجمة، كان يعمل مرشدا سياحيا بإحدى الشركات السياحية، وكان يعاملني أحسن معاملة، لحد ما انهارت الشركة وتم قفلها، وهو قاعد فالبيت من شغل، شيلت "مصاريفه ومصاريف ابنتنا "لي لي".

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وواصلت حديثها: طلبت منه البحث عن عمل بديل رفض بحجة أنه مش لاقى شغل، ووصلت المشكلة إلى أنه يحاول إهانتي وخيانتى وضربي أمام أهله.

رفضت الزوجة البقاء على ذمة زوجها، والذي لم يبحث على فرصة عمل للإنفاق على زوجته وصغيرته.

لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم المرج، بعدما لم تجد من يساعدها في محنتها، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتهما، وضربها وإهانتها.

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