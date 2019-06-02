ثمنه 10 آلاف جنيه.. حكاية "بالطو فريدة" الأحمر في مسلسل زي الشمس

معطف أحمر مميز، لشخصية حيرت المئات من الجماهير على مدى 27 يوما من الشهر الكريم، بمسلسل "زي الشمس" في دراما رمضان 2019، احتل مساحة كبيرة من حديث واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انشغلوا بدور "فريدة" الذي تجسده الفنانة ريهام عبدالغفور، ليكون التساؤل الأكثر انتشارا هو "مين قتل فريدة؟".

رسامة تشكيلية ونحاتة، عُرفت بتعدد علاقاتها العاطفية بشدة، وصلت لزواج "فريدة" بخطيب شقيقتها الدكتور عُمر "أحمد السعدني"، بسبب حملها منه مسبقا، ما يشكل صدمة ضخمة لشقيقتها نور "دينا الشربيني" التي تترك مصر وتسافر للندن وتنشئ حياة جديدة، لترتبط لاحقا بعدة أشخاص منهم الدكتور جمال الشافعي "جمال سليمان" الذي تنجب منه طفلا غير شرعي، قبل أن تقع ضحية لجريمة قتل غريبة بحي المعادي، داخل أحداث المسلسل، لتتجه أصابع الاتهام لعدة شخصيات وتخوض العائلة والمباحث رحلة ضخمة من البحث عن الجاني، شغلت أيضا قطاعا كبيرا من الجمهور وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في ليلة الجريمة، ارتدت فريدة معطفا أحمر أسفله "بلوزة" سوداء وبنطلون جينز قاتم وسلسلة رقيقة، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المميزة، قبل أن تودع الحياة، بينما باتت تلك الملابس هي العلامة المميزة لها بشدة في المسلسل، والرداء نفسه الذي تظهر به في أحلام عائلتها، بينما احتل المعطف جزءا كبيرا من حديث السوشيال ميديا، حيث كتب بعضهم "أنا بقيت بخاف من أي بالطو أحمر" و"بالطو مدام فريدة هيجنني" و"أنا خايف أن فريدة تطلعلنا في البيت بالبالطو الأحمر بتاعها"، فضلا عن تصميم العديد من "كوميكس" لها أيضا.

ياسمير عُمر، إحدى مصممي الأزياء القائمين على العمل الدرامي، كشفت لغز ذلك المعطف الذي حيَّر المئات، في "ستوري" لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "في 4 مارس 2019، اختيار البالطو الأحمر اللي بـ10 آلاف جنيه".

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وتابعت أنها منذ ذلك الحين خاضت رحلة ضخمة لصناعة بدائل مشابهة للمعطف، بقولها: "وذكرى البحث عن قماشة نفس اللون علشان نفصل منه 4 للجثة والدوبليرة ونلبس ريكو الأصلي".

ورغم بساطة التصميم، إلا أن لونه الأحمر المميز ورقيه كانا السبب في ارتفاع ثمنه، حيث إنه من إصدار شركة Karen Millen البريطانية الشهيرة.

وسبق أن نشرت ياسمين عُمر "ستوري" أخرى تتحدث فيها عن تصميمها لأزياء المسلسل، تحدثت فيها عن أنها اعتمدت على عدد من الماركات العالمية في أزياء أبطال العمل الدرامي، كما ردت على أحد الأسئلة بشأنه بأن قيمة ملابس المسلسل تخصم من أجر الفنانين.

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