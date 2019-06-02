التذكرة بـ30 ألف والإقامة بـ400 جنيه.. تكلفة رحلة إلى جزر المالديف في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

هل يُعجبك جمال شواطئ جزر المالديف ورمالها الساحرة؟.. إذا كنُت تفكر في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك خارج مصر، والتمتع مع الأسرة وسط أجواء الجزيرة الساحرة.. في السطور التالية نقدم لكم بالأسعار معلومات كل ما تودون معرفته.

وإلى جانب أسعار تكلفة رحلة الطيران التي تتراوح من 29 إلى 30 ألف جنيه مصري خلال أيام العيد، والتي تقل لـ25 ألف جنيه خلال الأيام العادية، ننشر الأسعار هناك وفقًا لموقع "tripadvisor":

1- Sunnyside Maamendhoo

يقع فندق Sunnyside Maamendhoo في Gaafu Alifu Atoll، ويضم منطقة شاطئ خاص، ويوفر مكان الإقامة دراجات مجانية وحديقة بالإضافة إلى صالة مشتركة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة مختارة من الأطباق الآسيوية في المطعم الموجود في الموقع.

وتشتهر المنطقة برياضة الغطس وركوب الدراجات، ويبلغ ثمن الليلة 536 جنيها مصريا، ويوجد عرض خصم 15% من 1 يونيو حتى 31 أغسطس.

2- Mercure Maldives Kooddoo Resort

يقع على بعد رحلة طيران داخلية تستغرق 55 دقيقة من مطار مالي الدولي، وتبلغ ثمن الليلة الواحدة حوالي 4000 جنيه مصري.

يضم المنتجع 43 فيلا على المياه و25 فيلا مواجهة للشاطئ حيث توفر معظم الفيلات إطلالات رائعة على منظر غروب الشمس، كما تضم 20 فيلا مسبح خاص بها، وتتميز التصميمات الداخلية للفيلا باستخدام الألوان المذهلة الممزوجة بالتصميمات الأنيقة والمعاصرة.

كما يوفر مركز Suvadiva Divers Maldives المصنف 5 نجوم والمعتمد من اتحاد مدربي الغوص المحترفين للرياضات المائية والغوص سهولة الوصول إلى غافو أليف أتول، فيما تتوفر الرياضات المائية مثل الغطس والإبحار والتجديف بالكاياك لجميع الضيوف مجانًا، كما تتوفر أيضًا الرياضات المائية المزودة بمحركات مثل الزلاجات المائية والعوامات المائية الترفيهية.

أحب الأزواج تحديدًا الموقع، وقيّموه 9.3 لرحلة لشخصين.

3-Liberty Guest House Maldives‬

يشكل فندق Liberty Guest House Maldives (4 نجمات) بموقعه الممتاز في منطقة شواطئ وبرامج عائلية رومانسية ضمن المدينة، ومكان ملائم لقضاء عطلة العيد.

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ومكانه يسمح بالوصول إلى المعالم السياحية الأكبر في المدينة، فهو يبعد مسافة 42 Miles عن صخب المدينة. ويوجد العديد من المعالم السياحية الأكثر جذبًا للسياح في هذه المنطقة.

يحظى الفندق بموقع ممتاز وخدمات يصعب منافستها، وتبلغ ثمن الليلة فيه 468 جنيها مصريا.

4- Rasdhoo Island Inn

يقع على شاطئ البحر في راسدو، ويضم حديقة، ويوفر مكان الإقامة الترفيه المسائي ومكتب للجولات السياحية، ويبلغ ثمن الليلة فيه 542 جنيها مصريا شامل الإفطار.

ويعتبر مطار مالي الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 2.3 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

5- Rasdhoo Atoll Residence‬

يقع راسدو أتول ريزيدنس في راسدو، ويضم حديقة ومركز للياقة البدنية وصالة مشتركة. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة، ويبلغ ثمن الليلة الواحدة 651 جنيها مصري شامل الإفطار.

ويعتبر مطار مالي الدولي المطار الأقرب لبيت الضيافة حيث يقع على بعد 2.3 كم منه.

6- Quicksand

يقع في راسدو، ويوفر منطقة شاطئ خاص. ويضم مكان الإقامة حديقة وتراس. ويقدم الأطباق الأسترالية، ويبلغ ثمن الليلة 670 جنيها مصريا.

يوفر مكان الإقامة ملعب للأطفال. يمكن للضيوف في Quicksand الاستمتاع بالأنشطة في Rasdu، مثل ركوب الدراجات.

يتحدث الموظفون في أي وقت من اليوم اللغة العربية والإنجليزية والماليزية في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

ويقع أقرب مطار وهو مطار مالي الدولي على بعد 5 كم من النزل، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.