عروض وأسعار أشهر الحمامات الشعبية لـ"العرسان" في العيد.. تبدأ من 250 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

في العيد، تكثُر حفلات الزفاف.. وقبل العُرس تتبع الفتاة مجموعة من الخطوات لإبراز جمالها ومعالجة بعض مشاكل الجسم، ومنهن من يذهب إلى الحمامات الشعبية التي عادت إلى قائمة مراكز التجميل بالنسبة للمرأة، بعد أن أصبحت تقدم العديد من أدوات الجمال والنضارة والاسترخاء.

في جولة لـ"الخليج 365"، رصد فيها أسعار وعروض الحمامات الشعبية في عيد الفطر المبارك لـ"العرسان":

حمام التلات

في شارع الأنصاري بمنطقة بولاق أبو العلا، يقدم حمام التلات عروضًا للعروس بأسعار تتراوح من 500 لـ 700 جنيه خلال أيام العيد، وتتضمن:

- جلسة إزالة الشعر من كامل الجسم.

- جلسة بخار لفتح مسام الجسم، والاستفادة من الماسكات المستخدمة ضمن العرض.

- تكييس الجسم بـ"اللوفة" المغربية على الرخام الساخن لفتح مسام الجسم وكذلك إزالة الجلد الميت.

- ماسك الترمس لتفتيح المناطق الداكنة.

- ماسك الطمي المغربي لتنعيم وتوحيد لون الجسم

- ماسك الورد لإعطاء الجسم اللون الوردي.

- ماسك العطور لجسم ذات رائحة جميلة.

حمام المرجوش

ويقدم حمام المرجوش بشارع أمير الجيوشي بالجمالية، عروضًا أسعاره خلال هذه الأيام والتي تبدأ من 250 إلى 700 جنيه بحسب متطلبات العروسة، وتتضمن العروض:

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- حمام البخار الذي يعمل على فتح مسام الجسم.

- حمام كريم للشعر لمنع تلفه أثناء البخار.

- ماسك الطمي المغربي والشوفان لتنعيم وتفتيح الجسم.

- بعد نصف ساعة يتم عمل سكراب للجسم بماسك الترمس لإزالة الخلايا الميتة.

- بعد تنظيف الجسم بالماء يتم تعطيره ببعض الزيوت العطرية.

- ماسكات لتفتيح الوجيه وتوحيد لونه.

- تنظيف القديمين بإزالة الجلد التالف منهما وترطيبهما.

حمام عوكل

يقع في شارع الأنصاري بمنطقة بولاق أبو العلا، وبه أماكن مخصصة لتجهيز العرائس، حيث مكان لحمام البخار وكذلك مكان لتطبيق الماسكات على البشرة والجسم، ويقدم عروضا تتراوح أسعارها من 250 إلى 500 جنيه، وتتضمن.

- ماسكات لتفتيح البشرة.

- ماسكات لتوحيد لون الجسم وتنعيمه.

- حمام كريم أو زيت لترطيب الشعر أثناء تلك الجلسات.

- جلسة تدليك للجسم تشعر العروس بالاسترخاء