انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع مهاجرين وفقدان 21 إثر غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 09:51 مساءً - لقي مهاجران مصرعهما، وهما امرأة وطفل، وفقد 21 آخرون إثر انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية، اليوم الأحد، في حين تمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ 73 شخصاً آخرين كانوا على متنه.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية انتشال جثتين قبالة السواحل الليبية، بعد غرق قارب متجه إلى أوروبا، يقل عشرات المهاجرين، بينهم أطفال ونساء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المنظمة قولها، في بيان، إن القارب كان يقل 95 مهاجراً قبل أن ينقلب قبالة سواحل بلدة جارابولي غربي ليبيا، وتبعد 60 كم شرق العاصمة طرابلس.

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وأوضح أيوب قاسم، المتحدث باسم خفر السواحل الليبية، في تصريح صحفي، أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما تعودان لطفل وامرأة.

وقال إنه تم إنقاذ 73 شخصاً على الأقل، بينهم 8 أطفال و25 سيدة، ونقلهم إلى مركز لجوء في طرابلس.

وأشار إلى أنه ما يزال هناك نحو 20 مهاجراً في عداد المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل عملية البحث عنهم.

ووفقاً لإحصاءات المفوضية، لقي 2262 مهاجراً غير نظامي مصرعهم في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عام 2018.