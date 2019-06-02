بعد شائعة مرض حسن حسني.. توفيت والدته في طفولته وأصيبت ابنته بسرطان الغدد

أُشيعت أخبار خلال الساعات الماضية بتعرض الفنان حسن حسني لوعكة صحية وتدهور حالته ونقله على إثرها للمستشفى، وهو الأمر الذي أثار القلق عبر صفحات السوشيال ميديا، وطمأن الفنان محبيه ومعجبيه على صحته.

وقال الفنان لـ"الوطن": "تعجّبت مما أثير على صفحات السوشيال ميديا من تعرُّضي لأزمة صحيّة ودخولي على إثرها المستشفى، أنا الحمد لله بصحة جيدة وموجود في منزلي، وكل ما أثير حولي ليس إلا مجرد شائعة قرأت عنها مثلكم تمامًا".

ورصد "هُن" مآسي في حياة حسن حسني الأسرية

والدته

لم تكن طفولته كسائر أقرانه حيث تعرض وهو في سن السادسة لمحنة كبيرة غيَّرت مجرى حياته، حيث توفيت والدته في سن مبكرة وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الذي أصبح رفيقه من طفولته حتى صباه.

زوجته

يعتبر الفنان حسن حسني من ضمن الفنانين الذين يحاولون خلق مساحات من الخصوصية بعيدًا عن الأضواء والشهرة فيمال يتعلق بحياته الشخصية، فرغم نجوميته إلا أنه حاول إبعاد عائلته بقدر الإمكان عن وسائل الإعلام، فزوجته قلما ظهرت معه في أي أخبار أو أي حوارات صحفية، ولكنها أذهلت الجمهور حينما ظهرت معه في فعاليات مهرجان شرم الشيخ السينمائي الذي تم تكريمه من خلاله من العام الماضي، حيث حضرت ندوة تكريمه خلال المهرجان وبدت كسيدة مصرية عادية محجبة واتسمت بالبساطة والرقى كزوجها.

ابنته رشا

خلال عام 2013، كسر الحزن ظهره من جديد حيث اختار القدر ابنته رشا التي ظلت تعاني من مرض سرطان الغدد ومع الوقت ساءت حالتها.

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دخل الفنان في حالة سيئة للغاية في غضون أسبوعين من مرضها حيث أصبح أكثر انطوائًا لدرجة أنه كان يصور مشاهده في مسلسل "مزاج الخير" بصعوبة بالغة ويأتي وقت تصوير مشاهده داخل العمل ويسرع مهرولًا لإبنته ولا ينسى فريق العمل اليوم الذي انهار فيه حسني، وحينما سألوه عن السبب أخبرهم بأن ابنته في حالة خطيرة بالمستشفى وبالكاد أقنعه المخرج مجدي الهواري بتصوير مشاهده.

وكان الفنان يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

تحمل الجد أبناء ابنة المتوفاة منذ رحيلها خلال عام 2013، حيث يتولى رعايتهم وأمورهم حتى الآن.

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