"الفور إم" وزوجتان.. نساء في حياة عزت أبو عوف

"دعواتنا للفنان النبيل عزت أبوعوف حالته حرجة ربنا هو الشافي" هكذا أعلن الناقد السينمائي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" عن الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان عزت أبو عوف، حيث نقل إلى أحد المستشفيات.

وكان آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان مع المطرب عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وبدا على ملامحه آثار المرض وتقدم السن.

فتاريخ طويل من الأعمال الفنية قدمها الفنان عزت أبو عوف، ربما كانت بدايته مع فرقة "الفور إم" ومن ومن ثم الانتقال إلى شاشات السينما والدراما التلفزيونية، وخلال المشوار المهني تميز بلقب "أخو البنات" في إشارة للفرقة الموسيقية التي أسسها مع شقيقاته الأربع، وأيضًا بحبه الشديد ووفائه لزوجته الراحلة "فاطيما".

ويستعرض "هن" أبرز الشخصيات النسائية التي أثرت في حياة الفنان عزت أبو عوف ووقفت بجواره:

عزت أبو عوف و"الفور إم"

في سبعينيات القرن الماضي، أسس الفنان عزت أبو عوف مع شقيقاته الأربعة "منى، مها، منال، ميرفت" الفرقة الغنائية التي استمرت طيلة 13 عامًا، وقدمت الفرقة عددا من الألبومات كان أشهرها "لا عاجبه كده ولا كده".

وبسبب زواج شقيقات الفنان عزت أبو عوف، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الفرقة، التي انتهت بعد ذلك، لكن تميز عزت أبو عوف بلقب "أخو البنات"، فهو الرجل الصعيدي الذي كان يتدخل في أي شيء يخصهن.

ففي لقاء له مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" الذي كان يذاع على "دريم 2"، قال إنه كان يستخدم ذراعه مع من يتجاوز مع شقيقاته: "كنت حساس جدًا وعندما كنت أشم أي حاجة تجاه البنات كنت أتدخل في الوقت المناسب".

وذكر في حديثه: "الفور إم كان بها 8 أعضاء آخرين من الشباب في ذلك الوقت وكان منهم من يلعب مصارعة وآخر يلعب ملاكمة وكانوا بيساعدوني في حماية البنات واللي كان بيتكلم كنا بنتصرف معاه".

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عزت أبو عوف وفاطيما

بعد أن انتهت فرقة "الفور إم" انتاب الفنان عزت أبو عوف، بحالة من الاكتئاب والإحباط لتخرجه زوجته فاطيما، قصة حب قوية دامت لما يقارب الـ36 عامًا، بين الزوجين.

فرغم ما اعترف به عزت أبو عوف، عن خيانته لزوجته فاطيما لكنها لم تنهي هذه الحياة الزوجية فتصرفت بعقل وحكمة شديدة معه.

استمرت الحياة الزوجية، حتى وفاة "فاطيما" في العام 2012، ليدخل عزت أبو عوف في حالة من الحزن الشديد والبكاء المستمر الذي ظهر عليه أثناء استقباله العزاء في زوجته، وربما كان ذلك سببًا في تدهور حالته الصحية.

عزت أبو عوف وزوجته الثانية

بعد أن رحلت فاطيما عانى عزت أبو عوف من الاكتئاب الشديد وتدهور صحته، فنصحه البعض بالارتباط حتى يستطيع تجاوز مشاكله، وبالفعل تزوج عزت أبو عوف من مديرة أعماله "أميرة" في العام 2015.

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