مجموعة فندي لريزورت 2020.. "أناقة حازمة" ورومانسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد وفاة كارل لاغرفيلد في فبراير، أشادت فندي بالمدير الإبداعي الأسطوري خلال عرض مدرج خريف 2019، حيث كشفت النقاب عن المجموعة الأخيرة للمصمم الراحل، لكن الشركة لا تزال صامتة حول مستقبل منصب الإدارة الإبداعية.

وعلى الرغم من أن وفاة لاغرفيلد قد تركت فراغًا كبيرًا في مجال صناعة الموضة، غير أن علامة فندي تواصل إبحارها في تحديات الموضة الصعبة، لا يوجد فقدان للاتجاه، ولا يوجد تردد أو تراجع في المستوى، فبدلاً من ذلك، قدمت العلامة التجارية مجموعة ريزورت جميلة قوية تعكس الهوية الإبداعية للعلامة الإيطالية.

وباعتبار فندي علامة تجارية تم تأسيسها وتطويرها على يد النساء، هذه الفكرة كان يأخذها لاغرفيلد في عين الاعتبار دائمًا عن طريق احتفائه بالأنوثة القوية في تصاميمه للدار.

الآن، على الأقل في الوقت الحالي، يتم قيادة الفريق الإبداعي في المنزل مرة أخرى من قبل امرأة وبالتحديد "سيلفيا فينتوريني فندي"، والتي طورت المجموعة في هذه المرحلة الانتقالية بالتعاون مع استوديو تصميم العلامة التجارية.

وفي ضوء ذلك، اختارت سيلفيا استلهام مجموعة ريزورت 2020 من امرأة وبالتحديد "جيري دون"، بطلة فيلم "غلوريا" الكلاسيكي في الثمانينيات، والتي لعبت دورها الممثلة جينا رولاندز، موقفها القوي والحاسم و العاطفي والحساس بعمق كان جوهر تصاميم المجموعة، والتي جمعت بين الأناقة القوية والإحساس بالرومانسية.

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وشملت المجموعة سترات بلايزر بخياطة راقية جميلة مصنوعة من قماش خفيف الوزن، تم تنسيقها مع تنانير متعددة الطيات من الأقمشة الأنثوية بفتحات جانبية عالية، وكذلك بنطلون عالي الخصر مع طيات عميقة أضفت عليها طابعًا رجاليًا.

كما تم تقديم قطعة رئيسة، وهي سترة القميص، في أقمشة متدفقة مخططة بالـ Pequin، وأيضًا بقماش فرو المنك الثمين؛ ما أضفى عليها لمسة من الغرابة.

وعادت ربطات البو التي سيطرت على مجموعة الخريف، بظهورها على شكل تفاصيل تشبه الأوشحة على الفساتين المزينة بطبعة متناهية الصغر، مستوحاة من ربطة عنق، في حين ظهر شعار Karligraphy للمصمم الراحل لاغرفيلد، والذي يظهر FF المزدوج بخط مائل، على مجموعة من القطع من معاطف ترانش لامعة إلى بدلات التنورة ومعاطف فرو المنك.

كما تم تقديم أنماط جديدة من حقائب يد الأيقونية باغيت و Peekaboo، وبرز تصميم توت مستوحى من الأرشيف، وحقيبة هندسية مهيكلة بحزام السلسلة، يعكس الستايل البرجوازي من السبعينيات.