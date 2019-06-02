أحمد عمر هاشم: إذا كثر حلي المرأة وجبت الزكاة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه إذا كثر حُلي المرأة وبلغ النصاب وجب عليه الزكاة.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة"، عبر شاشة "TEN"، أنه إذا استخدمت المرأة حُليا تزيد قيمته عن 100 ألف جنيه مثلا وجب الزكاة.

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وأضاف "هاشم": أنه الحُلي الذي ترتديه المرأة لا يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه لا تجب زكاة هنا، حيث استرشد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ف حينما قال: "سِوَارَانِ في النَار".

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