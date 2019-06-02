"اضطراب الأمعاء" سبب شائع للإصابة بـ"شوائب البشرة"

هناك العديد من الأسباب التي تسبب حدوث الشوائب في الجسم، وهى كل بقعة داكنة أو فاتحة في الجسم، نتيجة الإصابة ببعض الأمراض كالكلف أو النمش، أو الإصابة كما ذكر موقع "Authority Nutrition"، باضطراب الأمعاء.
حيث يتسبب اضطراب الأمعاء في عدم طرد إفرازات الأيض السامة من الجسم، ومن ثم تهاجم البثور والرؤوس السوداء البشرة.
أن اضطراب الأمعاء يحدث بسبب فرط تعاطي المضادات الحيوية أو فرط تناول الأغذية المحتوية على السكر.
لذا لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب، كما ينبغي الإقلال من السكريات، والإكثار من تناول منتجات الحبوب الكاملة وبذور الكتان، والزبادي واللبن المتخمر.
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