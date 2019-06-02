مجموعة جيست كافالي لريزورت 2020.. مُستوحاة من المهرجانات الموسيقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت روح المهرجانات الجريئة والشبابية مصدر إلهام مجموعة ريزورت 2020 لعلامة جيست كافالي.

وقد حددت الخامات البراقة والطبعات الجريئة التشكيلة، والتي تنوعت بين إطلالات تركز على ستايل الشارع وإطلالات المساء الساحرة.

مستوحاة من أنماط الحفلات الموسيقية، تضمنت المجموعة تيشرتات بنمط الشعار تم ارتداؤها تحت فساتين سليبدريس من اللوريكس، بأطراف غير متماثلة، منسقة مع بنطلون جينز مطبع بقصة السيجارة، وأيضًا تحت قمصان حريرية سائلة، مقرونة مع سترات واسعة و خفيفة الوزن بتصميم فني.

وأتى الدنيم مطبعًا بطبعات نقوش حيوانات برية كما رأينا على سروال قصير، وبنطلونات الجزرة و بدلات الأوفرال المزينة بالسحابات، وتم إضافة لمسة الخياطة الراقية إلى البدلات، والتي أتت في طبعات ملونة مستوحاة من السبعينيات، في حين أتت الفساتين الماكسي مزينة ببقع من طبعة جلد النمر، مغطاة بالترتر وتطريزات فخمة أضفت عليها لمسة جذابة.

كان المزاج العام للمجموعة مرحًا وأنيقًا وملائمًا للغاية لموسم العطلات.