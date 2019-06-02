مجموعةُ إيميليو بوتشي لريزورت 2020.. مُستوحاة من جزيرة بولينيزيا وغنيّة بملابس البحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت محطّة بولينيزيا، هي المحطّة الأخيرة، لعلامة إميليو بوتشي في رحلتها الإستكشافية حول العالم. وكانت ألوان تلك الجزيرة السّاحرة في المحيط الهادئ، إلى جانب أعمال بول غوغان في تاهيتي وماركيزاس، مصدر إلهام مجموعة ريزورت 2020 المبهجة، للعلامة التّجاريّة.

إذا وضعنا جانبًا الأنماط التّقليديّة للعلامة الإيطاليّة، جربت العلامة التّجاريّة استخدام المزيد من الموادّ الصّلبة، والطبعات، لإضفاء تأثير أكثر حداثة على التّصاميم.

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وجاءت معاطف الترانش والكابات القصيرة وبدلات التنورة في لوحة ألوان طبيعيّة، شملتْ اللّون الأزرق والورديّ السّاخن، إلى جانب بدلات بيجامة نابضة بالحياة، وتنانير فنية من قماش التول المزيّن بطبقات من الحرير، بالإضافة إلى قطع قطنيّة، من قماش البوبلين الأنيق، من الخرز الملوّن.

ولأوّل مرّة، جمعتْ العلامة التّجاريّة مجموعتها الجاهزة للارتداء مع ملابس البحر، والتي كشفتْ عن تصاميم مختلفة من البيكينيات، وملابس السّباحة من قطعة واحدة بألوان زاهية، ومجموعة من الأغطية، كما شملتْ قفاطين ماكسي حريرية إلى شورتات رجاليّة.