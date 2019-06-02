هكذا يمكنك قضاء عطلة العيد في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تتميز دبي بالفنادق و المنتجعات جميرا الفاخرة ( دار المصيف والنسيم وميناء السلام على سبيل المثال لا الحصر) حسم بين 15-20 ٪ من أفضل الأسعار المتاحة مع عرض الإقامة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك وجبة إفطار مجانية ومجموعة من وجبات الغداء أو العشاء في 40 مطعمًا. إضافة إلى إمكانية الدخول غير المحدود إلى وايلد وادي ، كما أنها وجهة مثالية مع الأطفال، حسب مجلة "BAZAAR".

احتفل بيوم الصحة العالمي في ماندرين أورينتال دبي

بالتزامن مع العيد في الثامن من يونيو ، تستضيف ماندرين أورينتال دبي يومًا مليئًا بالأنشطة ليوم الصحة العالمي ، بدءًا من دروس الملاكمة وحتى اليوغا والتأمل. ينطلق الحدث مع وجبة فطور مغذية ، ويختتم هذا الحدث بجلسة زومبا والعصائر الصحية في الساعة 4:30 مساءً ، مع جلسات مسّاج للعنق والكتف، وجلسات لتنظيف الوجه، واختبار آلة التحليل الجسم التي يتم إجراؤها طوال اليوم أيضًا.

احصلي على الألق في منتجع جزيرة جميرا السعديات

إذا كانت الارتباطات الاجتماعية والترفيهية قد جعلتك تشعرين بالهدوء بدلًا من الانتعاش بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ، فإن SPA في جميرا في جزيرة السعديات سيحقق أمنياتك. يمكنك الاختيار بين علاجين لمدة 30 دقيقة من الخيارات الخاصة بفصل الصيف - فكري في جلسة مسّاج للظهر والرقبة والكتف، أو جلسة علاج سريعة للوجه، أو فرك للجسم أو تدليك للقدمين - مقابل 280 درهماً فقط. العرض غير متاح عادةً خلال أيام العطل الرسمية ، يمكنك الاستفادة من هذا العرض يوم السبت 8 يونيو بين الساعة 12 ظهراً و 4 مساءً ، لذا لاتفوتي الفرصة.

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شاهد فيلم في متحف اللوفر أبوظبي

تحتفل الوجهة الثقافية الأولى في العاصمة بالعيد من خلال عرض سلسلة من خمسة أفلام رسوم متحركة مستوحاة من موضوعات عالمية للوحدة والأسرة والتسامح في الفترة من 6 إلى 8 يونيو. وترتبط هذه السلسلة لرينكو أوتاني ، بالمعرض الحالي ، متحف الأطفال. من الأفلام التي ستعرض: Little Chicken’s Egg-cellent Adventure وNocturna وBeyond Beyond على القائمة.

استمتعي بوقتك في مطعم هاكاسان مع ليلة في أتلانتس النخلة

يمكنك الجمع بين إقامة مريحة وتجربة فريدة من تناول الطعام مع عرض Taste of Hakkasan ، حيث يمكن للضيوف الذين يحجزون ليلتين أو أكثر خلال إجازة العدي في فندق الأتلانتس والاستمتاع بقائمة خاصة مجانية لشخصين في مطعم هاكاسان الكانتوني الشهير. وهذا ليس كل شيء - فهناك مجموعة من المزايا الرائعة التي تشمل أيضًا فرصة زيارة حوض أسماك Lost Chambers المذهل وملاهي Aquaventure المائية المليئة بالمرح والإثارة.

استمتعي بعرض الألعاب النارية المبهرة

لا يكتمل العيد في دبي من دون عرض للألعاب النارية. إذا كنت ترغبين في مشاهدة أضواء مذهلة تسطع في السماء ، فأنت محظوظة، لأن كلاً من السيف ولا مير سيقدمان عروضاً نارية رائعة وأداءً لفرق متجولة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. نوصيك بالاستمتاع بمشاهدة العرض في مطعم Parker ، أو Miyabi أو Kona Grill لتناول بعض الطعام الشهي أثناء العرض.