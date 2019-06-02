خطوات مكياج برونزي قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - يعتبر المكياج البرونزي من أكثر أنواع المكياج التي تناسب فصل الصيف تحديداً. فهو يحاكي أجواءه وأجواء بحره، كما أنه يزيد من جاذبية ملامحكِ. وخلال شهر رمضان المبارك يصعب عليك الحصول على سمرة البحر والتعرّض إلى جلسات البرونزاج، لذا يأتيك المكياج البرونزي ليمنحك الملامح الساحرة التي تطمحين إليها.

ولصيف 2019 قدّمت العلامات التجارية الكثير من مستحضرات التجميل التي تناسب المكياج البرونزي والتي تساعدك في الحصول على سحنة سمراء جذابة. هذه المستحضرات يمكنك أن تختاري منها الدرجات المناسبة والتركيبة المناسبة لبشرتكِ

لوحة ظلال عيون من Nars

.



إذا كنت تعانين من جفاف البشرة، ننصحك باختيار المستحضرات ذات التركيبة الكريمية التي ترطّب بشرتك وتجعل مكياجك يبدو متجانساً وناجحاً. أما إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية فعليك أن تختاري كل المستحضرات الخالية من الزيوت خاصة وأن مكياج الصيف معرّض للسيلان.

بلاش من Hourglass



مكياج برونزي للبشرة البيضاء

تعتبر صاحبات البشرة البيضاء من أكثر السيدات اللواتي يعشقن المكياج البرونزي لما له من تأثير لافت على إطلالاتهن. فهو يمنحهن إطلالة سمراء دون الحاجة إلى التعرّض لأشعة الشمس.

- إذا كنت صاحبة بشرة بيضاء، اختاري كريم أساس بلون أغمق درجتين من بشرة وجهكA، وأضيفي إليه البلاش ذات اللون البرونزي إنما بكمية معتدلة.

- اختاري ظلال عيون بألوان ترابية تتراوح بين البرتقالي والبني والنحاسي، أو بإمكانك أن تدمجي هذه الألوان الثلاثة بأسلوب ذكي كي تحصلي على مكياج عيون برونزي لافت.

- تجنّبي أحمر الشفاه بألوان داكنة واختاري درجات النيود أو البيج مع لمعة خفيفة.

Advertisements

ظلال عيون من NYX





مكياج برونزي للبشرة السمراء

صاحبة البشرة السمراء لا تحتاج فعلياً إلى الكثير من المستحضرات البرونزية، فسمرتها طبيعية. ولكنها في المقابل بحاجة إلى إبراز هذه السمرة بأسلوب جذاب ولافت.

- ابتعدي عن كريم الأساس الداكن واختاريه بدرجة قريبة إلى لون بشرتك إنما مائلة إلى الذهبي تزيد من جاذبية ملامحك وتضفي لمسة إشراق عليها.

- اختاري بلاش باللون البرونزي إنما بأفتح درجاته، فالهدف هو الحصول على وهج برونزي دون الوصول إلى بشرة داكنة جداً.

- ابتعدي عن ظلال العيون الداكنة واختاري الظلال البرتقالية والذهبية، فهي تمنحك مكياجاً جذاباً وطبيعياً في الوقت نفسه.

- أحمر الشفاه يجب ألا يكون داكناً، ولكن بإمكانك أن تختاري درجات البرتقالي بتركيبة لمّاعة، أو الاكتفاء بغلوس شفاف أو باللون البيج.

ظلال عيون من Urban Decay

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>