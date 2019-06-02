أزياء مناسبة لإطلالة العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - تقع كل نساء العالم في حيرة عندما يتعلّق الأمر باختيار ملابس العمل لكلّ يوم، فرغم كثرة الملابس نغفل طرقًا عديدة لتنسيق القطعة نفسها، اذ يمكنكِ ارتداء البنطلون نفسه مع تغيير في الملابس العلوية، ما يعطيكِ شعورًا لكِ وللآخرين بالتّنوع والتجدّد الدائم . لذلك إليكِ الخليج 365 أهم القطع التي عليها أن تكون في خزانة كل امرأة، إضافة الى طرق تنسيق تلك الملابس لاطلالة عمل أنيقة و متجددة .



اطلالات مونوكروم

اطلالات مونوكروم



اطلالات المونوكروم هي الأنسب لاطلالة العمل، فنظراً لضيق الوقت لديك خلال انتقائك لملابس العمل، أسهل طريقة هي اختيار اللون الموحد من الرأس الى أخمص القدمين . فيمكنك تنسيق قميص باللون الأسود مع بنطلون رسمي ، وحذاء بكعب مربّع ، أو تنورة ميدي مع توب أسود ، وبوت أبيض .

اطلالة مونوكروم مع معطف صيفي



كسر اطلالة المونوكروم بحذاء من لون مختلف، أو جاكيت ملوّن، خيار مناسب لاطلالة عملك أيضاً، فيمكنك اختيار اطلالة الجينز باللون الأبيض مع تي شيرت أبيض وجاكيت أو معطف صيفي من اللون البنّي أو البيج . أمّا بالنسبة للحذاء، فيمكنك الاختيار بين حذاء مفتوح بكعب عالٍ أو حذاء المول بـ نقشة جلد الحيوانات لكسر اللون الموحّد لاطلالتك .



الجينز لاطلالة مريحة

اطلالة الجينز

يمكنك اختيار الجينز لاطلالة العمل، الذي بدوره يسهّل عليك خيارك للملابس.

نسّقي السكيني جينز مع قميص أو توب بألوان رسمية كالأسود أو الأبيض، وأضيفي لاطلالتك حذاءً بكعب مربّع أو حذاءً مسطّحاً بمقدمة مدبّبة .



اطلالة عمل أنيقة بالتنورة

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اطلالات ميغان ماركل

اختاري التنورة الميدي لاطلالة عملك، وحذاري التوجه لاختيار التنورة القصيرة لأنّها خيار غير موفّق لاطلالة عمل .

استوحي أيضاً أزيائك من اطلالة ميغان ماركل، ونسّقي التنورة الجلد الميدي من اللون الأخضر مع قميص من اللون نفسه وحذاء pump من اللون البيج .



البدلة

صيحة البدلة

اختاري البدلة لاطلالة عمل رسمية وأنيقة، فيمكنك تنسيق البدلة الملونة الفضفاضة، وهكذا تكونين على الموضة أو يمكنك تنسيق اطلالة البدلة الكاروهات مع حذاء مول بكعب عالٍ وشنطة يد صغيرة .



شاهدي معنا أجمل تلك الاطلالات وشاركينا رأيك .

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