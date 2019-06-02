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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - موضة هذا العام استوحت كثيرًا من خطوطها من صيحة الثمانينيات، حتى أنكِ ربما تجدين قطعًا أنيقة وعصرية في خزانة والدتِك.
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إعادة صيحات الأمهات لها مذاق خاص، لذلك ننصحكِ باستحضار بعض نفحات موضة الثمانينيات، لتنسيق ستايل مميز وجريء، وفي الوقت نفسه شديد العصرية والأناقة.
ماذا تقتني من صيحة الثمانينيات؟
نذكر بعضًا من أهم الصيحات التي عادت من حقبة الثمانينيات، والتي لاحظها فيها أنها تمثل ثورة نسائية في عالم الأزياء.
ألوان النيون والأزياء الموردة
تميزت أزياء الثمانينيات بالصخب، لذلك لم يكن غريبًا أن نرى الألوان المضيئة على ممشى عروض الأزياء، أو أن تلاحقنا الملابس المطبعة بالورود الواضحة بألوان صاخبة تعكس الربيع.
الملابس الرياضية
من يتابع أسلوب عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد، سيرى تفاصيل موضة الثمانينيات، بخاصة في الملابس الرياضية الفضفاضة، والأحذية الضخمة المعروفة وقتها.
البنطلونات المكسرة
عادت البنطلونات الفضفاضة والمصممة بكسرات تنسدل من الخصر، وتحقق تموجات أنيقة في تصميم البنطلون، وإذا كانت هذه الصيحة تمثل اطلالة رسمية في الثمانينيات، فموضة 2019 أضافت تفاصيل جعلته قطعة كاجوال، مثل تنسيقه مع حذاء رياضي.
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القمصان النسائية المطبعة
شاهدنا في أشهر العلامات قمصانًا نسائية مطبعة بنقوش وألوان جريئة، منها نقشة الأوشحة المميزة لموضة الثمانينيات، واللافت أنّ هذه الصيحة عادت بالتفاصيل نفسها.
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الأكتاف البارزة
بين الأكمام المنفوخة والأكتاف البارزة تتألق موضة هذا العام، والتي تعدّ جميعها تفاصيل مستوحاة من المرأة الأنيقة في حقبة الثمانينيات، بالدليل أننا بالعودة إلى أشهر أيقونات الموضة في تلك الحقبة، وهي الأميرة ديانا، سنجد كثيرًا من الاطلالات بأكتاف بارزة وأكمام منفوخة.
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شاهدي هذه الصيحات و أكثر من خلال ألبوم الصور:
كانت هذه تفاصيل خبر صيحات من الثمانينيات سنراها في كل مكان هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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