كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - ياسمين صبري تُعتبر اليوم واحدة من أجمل النجمات ومن أكثرهنّ أناقة في الوطن العربي، كما كانت إحدى نجمات رمضان 2019، وقد شاهدناها في مسلسل "حكايتي"، كما شاهدناها في عدد من المناسبات وعلى السجادة الحمراء، وقد اختارت أجمل الاطلالات وأكثرها أناقة، وقد اخترنا اليوم صور ياسمين صبري في فساتين سهرة مميزة وأنيقة، شاهديها واستوحي منها ما يعجبكِ لمناسبات الصيف.





ياسمين صبري في فستان سهرة باللون الذهبي:



في إحدى المناسبات شاهدنا ياسمين صبري وقد اختارت فستان سهرة باللون الأصفر من قماش براق مزين بالكريستال، وهذا النوع من الفساتين يناسب ياسمين كثيرًا ويُبرز جمالها، تصميمه ناعم وبسيط، له شق على الساق يصل أعلى حدّ الركبة، وقد أكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية لافتة.

ياسمين صبري في فستان سهرة باللون الذهبي







ياسمين صبري في فستان سهرة من المخمل الأحمر:



شاهدنا ياسمين صبري في إحدى المناسبات في دبي، وقد اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من تصميم “أنطوان القارح” Antoine Kareh، مصنوعًا من قماش المخمل الفاخر بقصة راقية منسدلة، ومحددة الخصر، مع أكمام طويلة، وقد ناسبها وناسب قوامها بطريقة مميزة، واختارت معه شنطة يد باللون الأسود، ومجوهرات ماسية فاخرة.

ياسمين صبري في فستان سهرة من المخمل الأحمر







ياسمين صبري في فستان سهرة من الكريستال:



اطلالة براقة لافتة اختارت فيها ياسمين صبري فستان سهرة من تصميم يوسف الجسمي، مصنوعًا من قماش التول المشكوك بحبات الكريستال، تصميمه لافت وومميز، مع أكمام طويلة وقصة ضيقة منسدلة، وقد أكملت اللوك بشنطة يد باللون الأبيض، ومجوهرات ماسية فاخرة.

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ياسمين صبري في فستان سهرة من الكريستال





ياسمين صبري في فساتين سهرة شاهدي الصور واستوحي من الاطلالات التي تعبجكِ، لتتألقي في مناسباتكِ في الصيف.

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