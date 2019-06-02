5 حيل لاختيار العباية المناسبة للجسم الكمثري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 04:40 مساءً - بإتباع حيل وقواعد بسيطة عند إختيار أزياءك، يمكنك أن تتخلصي من جميع عيوب جسمك، من هذا المنطلق جلبنا لكِ في 10 صور موديلات منوعة من عبايات وقفاطين موضة الموسم تناسب القوام الكمثري.

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اسراء



- بالنظر إلى تصاميم هذا الصيف، سنلاحظ أن صيحة أكمام الجرس Bell Sleeves سترافقنا لموسم آخر، الأمر الذي سيجعل صاحبات القوام الكمثري الأكثر حظاً، فهذا التصميم سيضمن لكِ تحقيق التوازن بين الصدر والأكتاف النحيفة والقسم السفلي الممتلئ.

- لتزيدي من عرض الجزء العلوي من جسمك، يمكنك الاستعانة بواحد من التصاميم التي تمتاز بياقتها العريضة المطرزة.

- أحرصي على اختيار عباءة واسعة خاصة ابتداءًا من منطقة الخصر وصولاً للحافة، وأختاري دائمًا القطع الخالية من التطريز في هذا الجزء.

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ريم الكنهل



- على العكس وجهي خيارك نحو العبايات والقفاطين المزدانة بتطريز حول الصدر، كما ستناسبك العباءة المطوية حول الصدر.

- بشكل عام ننصحك بإعتماد الموديلات التي تأتي على هيئة حرف A لأنها ستخفي عيوب قوامك خاصة الأفخاذ المكتنزة التي يتميز بها قوامك.



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