انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: قطر تكشف عن أول فريق متخصص لتحري الأهلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 03:51 مساءً - كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، الأحد، عن تكوينها فريقاً محلياً متخصصاً بعلم المواقيت والتعديل وتحري الأهلة وفق الرؤية الشرعية، في إنجاز فريد من نوعه.

وأعلنت الوزارة، في بيان ورد "الخليج 365" نسخة منه، أن "الجهود أثمرت فريقاً قطرياً شهد له المشايخ المتخصصون بالتميز والقدرة على تحري الأهلة وفق الشروط الشرعية"، مشيرة إلى أن هذا الفريق سيكون "اللبنة الأولى لفريق متخصص في رصد الأهلة وفق الرؤية الشرعية بإمكانه أن يسند عمل لجنة تحري هلال شهري رمضان وشوال".

وجاء ذلك في حفل الكشف عن الفريق والسيارة الخاصة بوحدة رصد الأهلة ومعداتها، أقيم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضاف البيان: "نجحت الوزارة في تنفيذ مشروع تدريب وتأهيل الفريق القطري عبر رحلة طويلة من العمل المستمر"، مبينة أن التدريب شمل دورة ساهم فيها "فريق من الخبراء العارفين بعلم التوقيت من مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع من المملكة المغربية".

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الوزارة وفرت لفريق الرصد -بحسب البيان- كامل الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية التحري، موضحة أنها ستحرص على عقد مزيد من الدورات بالتنسيق مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المتميزة في هذا الاختصاص.

من جهته عبر وزير الأوقاف القطري، غيث بن مبارك الكواري، عن اعتزازه "بهذا اليوم"، وعن سعادته بالفريق الذي وصفه بأنه يتكون من أشخاص "يمثلون تخصصات علمية مختلفة في قطاعات الدولة".

بدوره قال سلطان الخليفي، رئيس فريق رصد الأهلة: "كان التدريب دقيقاً ومضنياً بإشراف مجموعة من المشايخ الذين استفدنا منهم الكثير".

وأضاف: "نتمنى أن نقدم لقطر وشعبها العلم الذي خرجنا به من هذه الدورات التدريبية، خاصة أن الفريق مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الذي تعينه على عمله ليكون مسانداً لعمل لجنة تحري الهلال".