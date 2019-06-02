حلا شيحة توجه رسالة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير "زلزال"

انتهت الفنانة حلا شيحة من تصوير دورها في مسلسل "زلزال" التي تشارك بطولته الفنان محمد رمضان، والذي يدخل ضمن الماراثون الرمضاني، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وأرفقت "حلا" تعليقًا على الصورة: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي و كل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان".

وتابعت ممتنة بالشكر لـ"رمضان": "أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع اتمني له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".

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حصد المنشور على ما يزيد عن 41 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بين الداعمة لها، والمهاجمة لها، من بينها: "كنا حبينك في دور المتدينة اللي بتحب دينها وبتعلم الناس دينها وطلع في الآخر دور تمثيل زي أي فيلم ربنا يهديكي تاني وترجعي لربنا اللى أحسن من أي حد".

وكتب متابعة مشيدة بدورها في المسلسل: "حبيبتي رغم الغياب عن الشاشة إلا إنك عدتي بتألق أدائك رائع وتبقين حلا القمر"، وكتاب حساب أخر: "كان نفسي اتجوز واحدة فيها منك حتى ولو كان بسيط".

يذكر أن مسلسل "زلزال" أول عمل رمضاني للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب.

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