دراسة حديثة: مشروبات الطاقة تسبب اضطرابات النبض

قال علماء من جامعة المحيط الهادئ الأمريكية في كاليفورنيا، إن مشروبات الطاقة يمكنها تحفيز ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اضطراب النبض.

وأجرى الباحثون دراسة شملت 24 شخص سليم تراوحت أعمارهم ما بين الـ18 إلى 40 عامًا، وكان على المشتركين في التجربة تناول خلال ساعة نحو لتر من مشروب الطاقة، وكانت نسبة الكافيين في لتر واحد من مشروب الطاقة المستخدم من 304-320 ملليجرام، وطلب الباحثون من المشتركين تناول نصف لتر من المشروب خلال نصف ساعة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقاس الباحثون ضغط الدم لدى المشتركين قبل نصف ساعة من بداية التجربة وبعد انتهائها كل 30 دقيقة خلال أربع ساعات، وسجلوا نشاط القلب بواسطة جهاز تخطيط القلب.

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واتضح للباحثون أن الفاصل الزمني QT "مؤشر نشاط القلب" للمشتركين في التجربة الذين تناولوا مشروب الطاقة كان أطول بمقدارمن 6-7.7 ملي ثانية خلال أربع ساعات، وأن الفاصل الزمني الطويل أو القصير للغاية، يمكن أن يؤدي إلى نبضات غير طبيعية وخفقان يشكل خطورة على حياة الشخص، إضافة لذلك سجل ارتفاع ضغط الدم لدى المشتركين.

وعلق كبير الباحثين ساهين شاه، قائلًا: "يجب أن يعرف الناس تأثير مشروبات الطاقة على صحتهم، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات صحية، وعلى الأطباء تقديم النصائح لمرضاهم بهذا الشأن، فمثلا الأشخاص الذين يعانون من متلازمة QT الخلقية أو المكتسبة أو ارتفاع ضغط الدم ، عليهم التخلي عن تناول مشروبات الطاقة أو تقليل الكمية والتحكم بها".

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