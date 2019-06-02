احذر.. نزيف الأنف من أعراض ارتفاع "ضغط الدم"

أشارت دراسة أجراها أطباء بريطانيون على علامات الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، خاصةً نزف الدم من الأنف التي قد تؤدي لارتفاع شديد في ضغط الدم حالة تكراره لعدة مرات.

وأكد الأطباء أن معظم مصابي نزف الأنف لا يقدرون مدى خطورته، معللين في معظم الأحيان أنه يرجع لشعورهم بالإرهاق.

وينصح الأطباء على ضرورة الانتباه لاعراض المرض، والتي قد تؤدي للوفاة، بحسب صحيفة" روسيا اليوم".

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وكشف أطباء عاملين في شركتى Algamal وSarhan والموجودتين في المملكة المتحدة، أن معظم المصابين بنزيف الأنف المثبتة في السجلات الطبية يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى جانب انخفاض سرعة تخثر الدم، وهو ما يمهد لتسرب" الكوليسترول" في الشرايين مسببًا ضيقها وهو ما يؤدي إلى سوء إمدادات الدم.

وأشار الأطباء إلى أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، كما يشير "الخفقان والصداع" ومشكلات في البصر وضيق التنفس وآلام في الصدر والبطن إلى ارتفاع ضغط الدم، وفي حالة توافر هذه الأعراض في شخص ما يرجى بزيارة الطبيب للفحص على الفور.

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