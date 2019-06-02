لرواد الشواطئ في العيد.. أغراض طبية لا غنى عنها

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك الذي يفضل فيه الكثير من العائلات تقضيته على الشواطئ والمتنزهات.

وقدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، نصائح للمواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لقضاء إجازة العيد على شواطئ مصر المختلفة.

وذكر الناظر المواطنين بمحتويات الحقيبة التي يجب أن يصطحبونها أثناء إجازتهم ولخصها في نقاط أهمها:

1- زجاجة صغيرة بها محلول مطهرمثل البيتادين في حالة تعرض فرد من أفراد الأسرة لجرح ما سواء عميق أو بسيط، يجب تطهيره بأسرع وقت.

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2- كريم واقي من الشمس للحماية من أشعة الشمس المؤلمة، ويجري دهن مناطق في الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس خلال ساعتين.

3- كريم حروق "ميبو" حالة التعرض لحرق الشمس أو المعاناة من التهاب، ما يتم استعماله على الفور لعلاج المشكلة.

4- توافر زجاجة صغيرة بها خل علي سبيل الاحتياط في حالة التعرض للسعة من قناديل البحر، يجري استخدامه من خلال غسل مكان اللسعة بماء البحر ثم يجري دهنه مباشرة بالخل.

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