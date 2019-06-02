شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال.. من الشلال إلى «سبع البرمبة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كما حضر طوال شهر رمضان المبارك ببرنامج المقالب «رامز في الشلال»، يحضر الفنان المصري رامز جلال أيضاً على الشاشة الكبيرة خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بفليمه الكوميدي الجديد «سبع البرٌمبة» الذي سيطرح في دور العرض الإماراتية والخليجية، بالتزامن مع عرضه في مصر.
وكشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي للفيلم، الذي يظهر من خلاله أكثر من شخصية إلى جانب أبطال العمل.
«سبع البرٌمبة» قصة وسيناريو وحوار لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، ونور قدري، ومها أبوعوف، ومحمد ثروت، ومجموعة من النجوم الشباب.
وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حول شخصية «جلال» الذي يجسدها رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بدورها الفنانة الشابة جميلة عوض، لكن كل محاولاته تفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر في باله فكرة انتحال الشخصيات خاصة وهو موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال أكثر من شخصية منها ضابط شرطة حتى يصل لقلب حبيبته في إطار كوميدي.
يذكر أن رامز جلال يعرض له حالياً برنامج «رامز في الشلال» وحقق نسب مشاهدة عالية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رامز جلال.. من الشلال إلى «سبع البرمبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.