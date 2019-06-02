"الضحك" يكلف أمريكية 4 آلاف جنيه استرليني أثناء الولادة

صدمة كبيرة دخلت فيها أسرة أمريكية عقب وضع سيدة تدعى "كارلي راي كيرشنايدر" مولودها، حينما صطدمت بفاتورة المستشفى التي قُدرت بنحو 4000 جنيه استرليني مخصصة للغاز المثير للضحك، الذي لا يزيل الألم يقدر ما يجعل السيدة لا تهتم به.

استخدمت الأم الغاز المضحك لتخفيف الآم المخاض لتسهيل عملية الولادة داخل مستشفى "هدسون" الأمريكية، بعد نحو أكثر من 11 ساعة، حيث استهلكت نحو 39 وحدة من الغاز، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وخرجت "كارلي" من المستشفى وبرفقتها طفلها السعيد والصحي، لتستقبل فاتورة المستشفى في وقت لاحق، وبلغ إجمالي فاتورة الإقامة بالمستشفى 11890 دولارا، أي ما يعادل 9400 جنيه إسترليني، حيث تنفست الغاز المثير للضحك من 10 إلى 15 مرة في الساعة وقت المخاض.

واستنكرت كارلي إجمالي المبلغ المطالب دفعه، حيث بررت أنها كان يمكنها شراء جهاز خاص بها بتكلفة تصل لنحو 5100 جنيه إسترليني.

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