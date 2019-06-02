بالفيديو| أستاذ حالات حرجة يحذر: الحمى الروماتزمية تأثيرها قد يصل للقلب

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن الحمى الروماتيزمية عند الأطفال، ببرنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

Advertisements

وشرح "موافي"، أنَّ الحمى الروماتيزمية تصيب الأشخاص دون الـ25 عامًا، موضحًا أنَّ أعراض الحمى "المفصل تلاقيه فجأة ملتهب أحمر ووارم، ويشفى سريعا، ولا يترك أثرًا، ويستجيب استجابة رائعة للأسبرين".

وأضاف :موافي" أنَّ: "الحمى الروماتيزمية لا تؤثر على المفاصل فقط، ولكن تؤثر على المفاصل والقلب أيضًا".

​