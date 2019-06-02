تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن الحمى الروماتيزمية عند الأطفال، ببرنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".
وشرح "موافي"، أنَّ الحمى الروماتيزمية تصيب الأشخاص دون الـ25 عامًا، موضحًا أنَّ أعراض الحمى "المفصل تلاقيه فجأة ملتهب أحمر ووارم، ويشفى سريعا، ولا يترك أثرًا، ويستجيب استجابة رائعة للأسبرين".
وأضاف :موافي" أنَّ: "الحمى الروماتيزمية لا تؤثر على المفاصل فقط، ولكن تؤثر على المفاصل والقلب أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أستاذ حالات حرجة يحذر: الحمى الروماتزمية تأثيرها قد يصل للقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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