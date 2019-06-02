رجل يشنق زوجته ويعلقها على شجرة بعدما اكتشف إصابتها بالإيدز

ارتكب رجل باكستاني جريمة قتل بحق زوجته، بعدما اكتشف إصابتها بالإيدز، حيث انتابته الشكوك بأنها دخلت في علاقة غير مشروعة مع رجل آخر.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الجريمة وقعت في قرية قريبة من منطقة تفشي العدوى بضواحي مدينة "لاركانا"، وخلال الشهر الماضي جرى فحص الآلاف من المشتبه فيهم إذا كانوا مصابون بالمرض من عدمه، ليتضح بأن هذه السيدة مصابة هي الآخر بمرض الإيدز، وهي أم لأربعة أطفال.

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وبعدما تأكد الرجل الباكستاني من إصابتها، وظن أنها على علاقة غير مشروعة بأحد الرجال، قام بخنقها بوسطة حبل، ثم علقها على شجرة خارج منزله، بينما جرى القبض على الزوج المتهم.

ويذكر أن حالة من الرعب منتشرة بين سكان قرى وضواحي "لاركانا" الموبوءة، حيث أكدت السلطات المحلية أن العدوى قد تكون بسبب "الإهمال الجسيم" أو "نية خبيثة" لطبيب استخدم إبرا تحمل فيروس الإيدز.

وباكستان تحتل المرتبة الثانية كأسرع بلد آسيوي في عدد الإصابات بالإيدز، حيث جرى تسجيل 20 ألف إصابة جديدة سنة 2017.

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