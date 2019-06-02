صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من طفولة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي تحملها والدتها مارشلين بيرتراند.

وظهرت "أنجلينا" وهي بعمر لا يتجاوز العام، وهي برفقة والدتها نجمة هوليود "مارشلين"، وأشار الكثيرون بأن الأم أكثر جمالًا من طفلتها التي بدت سمينة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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وكانت مصادر أشارت في وقت سابق، إلى أن أنجلينا تصالحت مع زوجها السابق، براد بيت، وأنهما اتفقا على إبقاء علاقة صداقة بينهما من أجل الأطفال.

وكانت أنجلينا جولي تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

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