منيو 28 رمضان للمغتربين والعزاب: بطاطس باللحمة المفرومة والحلو رموش الست

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

بطاطس باللحمة المفرومة

المكونات

½ ك لحم مفروم أحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة الفلفل.

3 ملاعق كبيرة الزبدة.

بصلة صغيرة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الطازج مفروم.

3 أكواب حليب.

3 أكواب جبن شيدر مبشورة.

6 بطاطس متوسطة مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

طريقة التحضير

- سخنى الفرن على حرارة 150 درجة مئوية.

ادهنى صينية بقليل من الزيت.

- فى طاسة كبيرة اطهى اللحم المفروم مع الملح والفلفل على نار متوسطة إلى عالية لمدة 5 إلى 7 دقائق، مع التقليب حتى يطهى اللحم جيداً، ثم صفيه.

- اضيفى الزبد إلى حلة متوسطة وذوبيها على نار متوسطة إلى منخفضة.

- اضيفى البصل واطهيه لمدة دقيقتين مع التقليب حتى يصبح ليناً.

- اضيفى الدقيق وإطهيه مع التقليب المستمر لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تظهر الفقاعات على السطح، ارفعيه من على النار اضيفى الزعتر إلى المزيج وقلبيه.

- اضيفي اللبن إلى خليط البصل والدقيق وقلبيه، ثم سخنيه على النار حتى يغلى مع التقليب المستمر. عندما يغلى قلبيه لمدة دقيقة إضافية ثم إرفعيه من على النار .

- اضيفي كوبين من الجبن المبشور إلى المزيج وقلبيه حتى يذوب.

- رصى نصف كمية البطاطس فى الصينية، ثم إفردى اللحم المفروم فوقها وغطى اللحم بكمية البطاطس المتبقية.

صبي الصلصة بالجبنة المطهوة فوق البطاطس. غطي الصينية بالفويل، وادخليها إلى الفرن لتخبز لمدة 45 دقيقة.

- اخرجي الصينية ورشى الكوب الباقي من الجبن المبشور على الوجه، ثم ادخليها إلى الفرن مرة أخرى بدون غطاء الفويل لتخبز لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى حتى يحمر الوجه وتصبح البطاطس طرية والصلصة تغلى وتكون فقاعات.

- اخرجيها من الفرن لتهدأ لمدة 5 دقائق قبل أن تقدمينها.

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الحلويات

رموش الست على طريقة أميرة شنب

المكونات

كوب دقيق.

كوب سميد.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب زيت.

بيضة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة بشر ليمون (حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة فستق مقشر مبشور.

بياض بيض (للوجه).

مقادير تحضير الشربات

كوب ونصف من السكر الأبيض.

نصف ملعقة عصير ليمون.

كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير رموش الست

- تخلط السمنة مع الزيت والسكر والبيض وبشر الليمون في العجان.

- نضيف الدقيق الأبيض بعد تجانس المكونات بالتدريج.

- يخلط دقيق السميد بالفانيليا والملح وبيكنج بودر ثم يضاف على خليط الدقيق.

- تترك لفترة في الثلاجة ثم نشكلها حسب الرغبة ونضعها على ورق زبدة في صينية الفرن.

- تدخل الفرن بعد دهنها ببياض البيضة وتزين بالفستق المبشور.

- ثم تقدم وعلى وجهها الشربات.

طريقة تحضير الشربات

يوضع السكر على النار مع الماء حتى يغلي ثم يضاف الليمون ويرفع بعد 5 دقائق.

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