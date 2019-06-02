صور| مشاهير هنأن محمد صلاح بعد التتويج بدوري الأبطال: شرفت مصر

حرص نجوم الفن والمشاهير على تهنئة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز مع ليفربول بهدفين سجل منهما الثاني، ليحصد الريدز على لقبه السادس في دوري الأبطال.

ورصد "هُن"، أبرز المشاهير الذين حرصوا على تهنئة محمد صلاح.

وزيرة السياحة

هنأت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، صلاح بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزي.

وقالت وزيرة السياحة، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريون خلفك فلن تسير وحدك أبدا".

مريم أمين

هنأت الإعلامية مريم أمين عبر حسابها على موقع "انستجرام"، محمد صلاح، وعلقت قائلة: "فخرنا، الملك المصري، مبروك".

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جومانا مراد

حرصت الفنانة جومانا مراد على تهنئة محمد صلاح عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "ألم فانكسار فخساره ثم بعد سنه، سجده ففرحه فانتصار . الحمد لله . مبرووووووك شعب ليفربول".

هنأت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، محمد صلاح وكتبت: "مبروك محمد صلاح دوري أبطال أوروبا، دايما يهدينا مثال في الإصرار والنجاح.. شرفت مصر".

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