أمل جديد.. اكتشاف دواء لمرضى سرطان الثدي

كشفت نتائج المؤتمر السنوي للرابطة الأمريكية لعلم الأورام في شيكاغو، عن تركيبة جديدة من الأدوية من شأنها تعزيز فرص نجاة المصابات بسرطان الثدي بأكثر من 50 بالمئة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "التلجراف" التي وصفت النتائج الجديدة بالطفرة الحقيقية، حيث اعتبرتها أكبر الإنجازات المحققة خلال العقود الأخيرة.

وأكد باحثون أن 70 بالمئة من النساء اللواتي تناولن عقار "ريبوسكليب" وأرفقنه بالعلاج الهرموني لا زلن على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات ونصف، فيما كان معدل النجاة 46 بالمئة فقط بالنسبة للنساء اللائي خضعن للعلاج الهرموني فقط.

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وعلق خبير سرطان الثدي في مؤسسة كامبريدج للأبحاث السرطانية، جيسون كارول، إن "هذه هي المرة الأولى التي نلاحظ فيها تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة لدى النساء اللائي لم ينقطع طمثهن بعد إعطائهن أنواع جديدة من العقاقير، تسمى مثبطات CDK4/6، إلى جانب العلاج المعتاد".

ويوقف عقار "ريبوسكليب" انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها عبر تعطيل عمل بروتينين رئيسين.

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