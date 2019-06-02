ياقة عباءة نسرين تسرقُ جمال إطلالتها وهند صبري "ملكة".. إليك إطلالات النّجمات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطلّ علينا النّجمات العربيّات في كلّ أسبوع، بتصاميم رائعة ومتنوّعة، منها المبهرة، وأخرى لم تكنْ موفّقة، لكن جاءتْ الإطلالات في مجملها مثاليّة لا تشوبها شائبة، ونرصدها لكِ في هذا التّقرير.

نانسي عجرم

اعتمدتْ فستانًا باللّون الأسود المُرصّع بالكريستالات البرّاقة، بدون أكمام ومغطى بطبقة شيفون، يزدان بربطة عقدة على منطقة الخصر من جانب واحد.

سيرين عبد النور

رغم اختيارها للون جريء بعض الشّيء، إلا أنّ سيرين عَرفتْ كيفيّة تنسيقه، فاختيار ستيال العباءة، بدا ملائمًا للمناسبة، التي حضرتها، وهي سحور رمضان.

سلافة معمار

ظهرتْ النّجمة السّوريّة، بجمبسوت عصريّ من الدانتيل المعرّق بالورود، باللّون الورديّ النيود، حمل توقيع زهير مراد، ناسب الموديل قوام سلاف. إلا أنّ اللّون جعلها تبدو شاحبة بعض الشّيء، ربّما الألوان الدّاكنة؛ أو المشرقة تناسب لون بشرة الفنّانة أكثر.

نادين نجيم

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اختارتْ فستانًا، يجمعُ بين الأنوثة والجرأة مفتوح السّاق، يزدانُ بالحبيبات البرّاقة، لون التّصميم أعطى نادين نظرة حادّة قليلاً، ولون التّصميم سرق وهجها، نظرًا لقربه من لون بشرتها.

نسرين طافش

ظهرتْ بعباءة قصيرة عصريّة باللّون الأزرق الفاتح، في لوكٍ مسائيّ يناسب الأجواء الرّمضانيّة، واختارتْ حقيبة يد من غوتشي مُطبعةً بالورود، وصندلاً باللّون البيح. اللون ناسب نسرين، إلا أنّ ياقة العباءة من الأعلى، جعلتها تبدو بالية قليلاً.

هند صبري

وتألّقتْ بفستانٍ باللّون السّكّريّ، ناعم، بكتفين عاريتين، خالٍ من التفاصيل، باستثناء حزام ذهبيّ، جعله ملكيًا.

ماغي بو غصن

اختارتْ تصميمًا لافتًا، باللّون الأزرق الملكيّ، من توقيع أنطوان القارح. دمج بين الكاب والبلايزر من الأعلى. اللّون بدا مناسبًا لماغي، إلا أنّ التّصميم جعلها تبدو أكبر سنًا.