أسباب الإصابة بـ"عرق النسا" وكيفية الوقاية منه

يمثل عرق النسا أكبر عصب فردي في الجسم، وهو يعمل على توصيل الحبل الشوكي مع عضلات الساق والقدم، وهناك عدة أسباب لحدوثه منها كما ذكرها موقع "healthy line".
الحركة الخاطئة
ووضعيات الجلوس والوقوف الخاطئة وأسلوب المشي الخاطئ وحمل الأغراض بشكل خاطىء، فكلها أسباب تتسبب في حدوث عرق النسا.
ضعف عضلات البطن
يمثل ضعف عضلات البطن سببًا في الإصابة بـ "عرق النسا".
شد عضلات الظهر والفخذ والمقعدة
الشعور بشد العضلات الظهر والفخذ والمقعدة من أهم أسباب الإصابة بهذا المرض.
التهابات الأعصاب
التهابات الأعصاب وغيرها من الالتهابات في الجسم.
الانزلاق الغضروفي
ويمتد الألم من أسفل الظهر إلى الساق، قد يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل التنميل والوخز وتدهور التناسق العضلي العصبي واضطرابات المثانة كالسلس البولي.
وتتطلب هذه الأعراض الراحة التامة، وكإجراء فوري ينبغي الاستلقاء على الظهر مع رفع الأرجل وسند السيقان على مقعد، حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على منطقة الفقرات، مع إمكانية تدليك المنطقة المصابة بالألم.
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