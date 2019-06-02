الملكة ليتيزيا تخطفُ الأضواء بـ"إطلالة بسيطة".. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت ملكة إسبانيا، ليتيزيا، الأضواء لدى ظهورها برفقة زوجها، الملك فيليب، في حفل توزيع جوائز المنح الدراسية La Caixa في مدريد.
فقد ظهرت الملكة البالغة من العمر 46 عامًا، بسترة فوقية عصرية مخططة بإحدى درجات الألوان الباستيل، من توقيع علامة زارا الشهيرة ويُقدّر سعرها بـ69.99 جنيهًا إسترلينيًا (أقل من 90 دولارًا)، وكذلك بنطلون قصير واسع الأرجل.
وقامت الملكة بإكمال طلّتها بانتعالها حذاء بكعب عالٍ لونه وردي فاتح مزود بطوق شفاف من المنوع المقوى لمزيد من الإحكام أثناء المشي.
كما صفّفت خصل شعرها السمراء بشكل فضفاض ونزلت تمويجات شعرها الناعمة على كتفيها وتم إرجاعها خلف أذنيها لإظهار جزء من أقراطها المتدلية.
وعلى صعيد الماكياج، لم تبالغ ليتيزيا في الإضافات، ومالت لاعتماده بطريقة بسيطة وأنيقة.
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