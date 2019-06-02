للمرة الخامسة.. زوجة محمد صلاح تنحاز للأزياء البسيطة

بإطلالتها البسيطة المعتادة، هرولت نحو زوجها نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لتعانقه على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، عقب تتويجه مع فريقه بدوري أبطال أوروبا 2019، وسط إعجاب العديد من رواد التواصل الاجتماعي بذلك المشهد الرومانسي المؤثر، ومئات التعليقات على أزيائها، عبر فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

"بنطلون أسود وقميص رمادي وحجاب بسيط".. بتلك الملابس أطلت ماجي محمد، رفقة زوجها "الفرعون المصري"، لتتهافت التعليقات عبر مقطع الفيديو الذي يظهر احتفالها مع "صلاح"، أبرزها: "بيعجبني تمسكك بحجابك"، "لبسك كله هاديء وبسيط، وبعيد عن الفشخرة الكدابة"، "ما أجمل طلتك وعناقك لشريك حياتك"، و"أتمنى أن تختاري أزياء مميزة أكثر من هذه تليق باسم مو صلاح".

ليست هذه المرة الأولى التي تطل فيها "ماجي" بأزياء "كاجوال" بصحبة زوجها على أرض الملعب، حيث ارتدت "بنطلون جينز" و" بلوزة" منقوشة تجمع بين الأبيض و" الموف" وحجاب قاتم اللون، خلال فوز زوجها بالحذاء الذهبي للمرة الثانية، وارتدت "بنطلون جينز" و"بلوزة" طويلة وفضفاضة وحجاب فاتح اللون عند فوزه بالجائزة نفسها للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق أن أطلت بأزياء بسيطة خلال مشاهدتها معه لمبارتين في المدرجات، أولهما أثناء قمة ليفربول وإيفرتون، ضمن مواجهات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، والأخرى خلال مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا من دخول التاريخ من أوسع أبوابه كونه أصبح أول لاعب مصري، وثاني لاعب عربي ينجح في التسجيل بنهائي دوري أبطال أوروبا - ولكنه ليس اللاعب الأفريقي الأول أو الوحيد الذي يسجل في نهائي الأبطال، إذ سبقه العديد من النجوم الأفارقة - بعد المهاجم الجزائري رابح ماجر أول عربي يظهر في نهائي دوري الأبطال، وأول لاعب أفريقي يسجل هدفًا في المباراة النهائية، حيث سجل في الدقيقة 77 هدف تعادل فريقه البرتغالي بورتو مع بايرن ميونيخ الألماني في نهائي نسخة 1987.

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