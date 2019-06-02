صور| فوتوسيشن لـ محمد عواد وزوجته من عقيقة مولودهما الأول

نشر محمد عواد، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، مجموعة من صور "فوتوسيشن" احتفاله بعقيقة نجله الأول مراد، يوم الجمعة الماضي بحضور زملائه والجهاز الفني للدراويش، وذلك على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements يذكر أن محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من مواليد مدينة الإسماعيلية 6 يوليو 1992، أي يبلغ من العمر 26 سنة، وانضم لفريق النادي الإسماعيلي 2012. ​

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