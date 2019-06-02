"شرفت مصر".. كيف هنأت الفنانات محمد صلاح عقب الفوز بدوري الأبطال؟

إنجاز جديد يُحسب للفرعون المصري، محمد صلاح، عقب تسديده ركلة جزاء بالدقيقة الثانية، من عُمر المُباراة التي جمعت بين فريقي ليفربول، وتوتنهام، مساء السبت، ليتوج مع فريقه الريدز، بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وحرصت العديد من الفنانات على تهنئة اللاعب، عقب تتويجه بالبطولة، كان أبرزهن الفنانة رانيا يوسف، التي نشرت صورة للاعب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُعلقة: "مبروك محمد صلاح دوري أبطال أوروبا، دايما بتدينا مثال في الإصرار والنجاح.. شرفت مصر".

كما شاركت الإعلامية مي حلمي، عبر "إنستجرام"، بصورة ظهرت من خلالها مرتدية "تيشيرت" دون عليها اسم "صلاح".

ونشرت الفنانة دُنيا صورة لصلاح، مُعلقة: "محمد صلاح أول مصري يحرز في نهائي أوروبا ربنا يحميك".

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ومن جانبها نشرت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عبر "فيس بوك"، قائلة: "ألف مبروك لمحمد صلاح.. أول مصري يحرز هدفا في نهائي دوري أبطال.. شرفتنا".

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