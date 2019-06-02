بعد احتفال دوري الأبطال.. مواقف جمعت محمد صلاح مع شريكة حياته

باحتضانه لزوجته أمام الجماهير، احتفل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، مع زوجته وشريكة حياته "ماجي"، رفقة ابنتهما "مكة"، عقب نزولهما أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، للاحتفال معه بعد تتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وإحرازه هدفًا.

ودومًا تظهر زوجة صلاح، وابنته، معه عقب المباريات الهامة، وآخرها تألقهم سويًا أمام عدسات الكاميرات، خلال احتفال نجم الريدز، الشهر الماضي، بجائزة الحذاء الذهبي، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

وترصد "هن" مواقف جمعت صلاح بـ "نصه الحلو":

ريمونتادا ليفربول:

ظهر محمد صلاح، رفقة زوجته في مدرجات ملعب آنفيلد، خلال مباراة ليفربول وبرشلونة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بريمونتادا تاريخية لفريقه، حيث سجل ليفربول أربعة أهداف نظيفة.

ظهورها بالمدرجات:

كان الظهور الأول، لها معه في مدرجات ملعب "آنفلد"، في مباراة غاب عنها صلاح للإصابة، وشاركته زوجته الجلوس في المدرجات لمشاهدة مواجهة فريقي ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية العام الماضي.

وكتب صلاح، وقتها، موجها رسالته لزوجته، "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، وذلك بعد أن أثارت ضجة كبيرة حينها لنظرها في هاتف زوجها وهو ما علق عليه الجمهور، "زوجة مصرية أصيلة".

ظهور جاء بالدعم والسخرية:

تعود "ماجي" من جديد، أبريل 2018، في صورة متداولة، ظهرت من خلالها، تجلس بجانبه بالسيارة، أثناء مغادرته ملعب "آنفيلد" عقب تألقه أمام فريقه السابق روما الإيطالي، بمنافسات دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بخمسة أهداف لـ"الريدز" مقابل هدفين، سجل الفرعون منهم اثنين وصنع آخرين لزميليه ماني وفيرمينو.

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وانهالت عليها تعليقات ساخرة، من بعض المتابعين، بسبب ما اعتبروه "العبوث" في وجه "صاحب السعادة المصري".. السخرية من زوجة صلاح دفع العديد من نشطاء "فيس بوك" للدفاع عنها، مشددين على أن الصورة التقطت "دون علمها"، وأنها غير مطالبة بالضحك طوال الوقت دون مناسبة.

ظهورها بأحد الإعلانات:

باستحياء شديد، ظهرت "ماجي" في خلفية المشهد الثاني، بإعلان زوجها لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، الذي خرج بعنوان "واحد مننا"، في مارس 2018، أثناء لعبه الكرة مع نجلته.

جائزة الحذاء الذهبي:

بفستان فضفاض فاتح اللون، وحجاب روز، ظهرت "أم مكة"، داعمةً لزوجها، عند تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، كهداف الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" في موسم 2018/2017، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا، وفي هذه المرة أثارت ماجي الـ"سوشيال ميديا" بلباسها المحتشم الذي قيل عنه "أفضل مثال للحجاب السليم".

صورة على إنستجرام:

شارك محمد صلاح، مؤخرًا جماهيره، بنشر صورة عائلية، عبر خاصية "استوري"، عبر "إنستجرام"، ويظهر "صلاح"خلالها، داخل سيارته بجوار زوجته ماجي الحلواني، فيما تجلس ابنته مكة في الكرسي الخلفي، مقررًا إخفاء ملامحهن باستخدام "إيموشن"، مضيفًا "إيموشن" ضاحك، كتعليق على الصورة.

وتداول محبو "مو صلاح" الصورة، متفاعلين معها بآلاف المشاركات والتعليقات، أبرزها: "محمد صلاح اتصرف زي أي راجل شرقي، ومظهرش وشوش أهل بيته"، و"الله عليك يا فخر العرب".

يذكر أن قصة حب صلاح وماجي، توجت، بمولودتهما الأولى "مكة" في أكتوبر عام 2014.

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